La conduttrice aveva denunciato che l’azienda aveva censurato l’intervento dello scrittore nella trasmissione Chesarà. Intanto, nella all-news, Petrecca manda in onda un lunghissimo discorso della premier, mai ininterrotto

La Rai ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Serena Bortone dopo la vicenda Scurati. La conduttrice aveva denunciato che l’azienda aveva censurato l’intervento dello scrittore nella trasmissione Chesarà.

«I provvedimenti annunciati sulla vicenda Scurati sono dunque arrivati ma alla persona sbagliata. Il procedimento disciplinare aperto contro Serena Bortone è inaccettabile. Anche basta» ha detto il segretario Usigrai Christian Macheda.

In commissione Vigilanza durante l’audizione dei vertici aziendali, la governance ha denunciato i presunti attacchi che avrebbe ricevuto la Rai. «Chiediamo a tutti una collaborazione responsabile e costruttiva affinché non si smetta mai di sentire come nostro, prezioso e nazionale il patrimonio Rai, tutelandolo e rifuggendo sempre ogni azione distruttiva, autodistruttiva e denigratoria» ha detto il direttore generale Giampaolo Rossi.

Sulla stessa linea d’onda l’amministratore delegato Roberto Sergio: «Consentiteci di evidenziare anche in questa prestigiosa sede, l'accanimento distruttivo di cui Rai è vittima. Un accanimento che cerca di contrapporre a fatti, dati, numeri, risultati concreti e verificabili delle fantasiose ricostruzioni quando non delle infamanti accuse che non solo danneggiano la reputazione e il valore della Rai».

«La Rai non solo non merita questo trattamento ma ha bisogno di essere protetta e difesa da fake news costruite ad arte per screditare e ottenere qualche titolo sui giornali» ha continuato.

I due hanno illustrato alcuni passaggi del piano industriale approvato e delle future scelte editoriali. Temi toccati anche da Rossi, che attualmente è direttore generale corporate e non per l’offerta editoriale, ma è considerato probabile futuro ad.

Un nuovo caso Rainews

Intanto, mercoledì pomeriggio, il direttore di Rainews Paolo Petrecca ha scelto di mandare in onda il discorso ininterrotto di Giorgia Meloni per 46 minuti. L’intervento è stato preceduto sì dalla sigla obbligatoria per le regole della par condicio, ma una rubrica già organizzata è stata annullata.

Anche gli ospiti, già invitati, hanno dovuto rinunciare al loro intervento. Il comitato di redazione ha denunciato l’accaduto: «Noi vediamo solo che è stato buttato nel cestino il lavoro quotidiano di un gruppo di persone. È saltata una rubrica quotidiana già preparata e tanti ospiti sono stati messi davanti al fatto compiuto.Una cosa è certa: le regole non consentono di calpestare la dignità di tanti bravi colleghi che operano nelle nostre redazioni».

© Riproduzione riservata