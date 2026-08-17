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«Stipendi d’oro», la destra contro i cronisti di Report

Lisa Di Giuseppe
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17 agosto 2026 • 20:36

Il comitato etico avvia un supplemento d’istruttoria, i dirigenti rinviano la decisione su Ranucci. Il Tempo pubblica i compensi ma sono cifre lorde

Rai-camouflage. Il settimo piano di viale Mazzini è quasi interamente in ferie. È fuori l’ad Giampaolo Rossi, raccontano, è fuori il direttore degli Approfondimenti, Paolo Corsini. Di conseguenza, è il ragionamento, questa settimana al massimo potrà arrivare la decisione sul futuro di Sigfrido Ranucci. I dettagli della sua eventuale (ma quasi certa) sostituzione arriveranno dopo, forse la settimana successiva o la prima di settembre. Il favorito continua a sembrare il direttore del fattoquotidia

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth