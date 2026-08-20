Ranucci al Tg3, a Rainews o “a disposizione”: il rebus di Rossi

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«Il Tg3», «No, Rainews», «Macché, alla fine gli creeranno una posizione ad hoc». Sono le ore del liberi tutti in Rai: le supposizioni sul futuro del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che martedì è tornato a incontrare «la sua gente» alla presentazione del suo nuovo libro, lievitano di ora in ora. C’è chi ingigantisce e chi minimizza, il telefono senza fili distorce quel poco che c’è di vero: tutto è ancora appeso, almeno formalmente, all’esito del supplemento d’indagine del comitato etico