Ranucci e l’ombra dei ricatti: le accuse della giornalista

La giornalista Angela Camuso denuncia le avance del conduttore con una lettera al Tempo. Nel 2021 la Rai aveva avviato un audit dopo una missiva anonima, il caso del libro La scelta
«Sta perdendo la trebisonda» spiega un dirigente Rai parlando di Sigfrido Ranucci. A seguire, un elenco di fughe in avanti che parte dal post in cui il conduttore si metteva sullo stesso piano di Paolo Borsellino e Piersanti Mattarella, e prosegue con le piste che ha evocato nelle settimane sull’attentato di cui è stato vittima, evocando coinvolgimenti del governo e dei servizi segreti. Il timore, raccontano, è anche che il conduttore possa essere ricattabile. Non è passata inosservata la sua de