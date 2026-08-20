Ranucci e l’ombra dei ricatti: le accuse della giornalista

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«Sta perdendo la trebisonda» spiega un dirigente Rai parlando di Sigfrido Ranucci. A seguire, un elenco di fughe in avanti che parte dal post in cui il conduttore si metteva sullo stesso piano di Paolo Borsellino e Piersanti Mattarella, e prosegue con le piste che ha evocato nelle settimane sull’attentato di cui è stato vittima, evocando coinvolgimenti del governo e dei servizi segreti. Il timore, raccontano, è anche che il conduttore possa essere ricattabile. Non è passata inosservata la sua de