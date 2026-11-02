Comando Gdf, asse Mantovano-De Gennaro per Pomponi

Il nome di Pomponi, oggi comandante a Milano, è spinto da De Gennaro e Mantovano. Ma nella Gdf montano i malumori nei confronti dell’attuale numero uno delle Fiamme gialle

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Il generale Virgilio Pomponi è il nome balzato tra le prime file per diventare il nuovo comandante della Guardia di finanza dopo Andrea De Gennaro in scadenza il 31 dicembre. Pomponi, oggi alla guida del comando interregionale dell’Italia Nord Occidentale (quello di Milano), è sostenuto dall’asse formato dal comandante uscente De Gennaro e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I due, che sembravano prediligere Leandro Cuzzocrea, attuale vicedirettore del Dis, hann