Qn con Chicco: Mentana come firma di prestigio

Il direttore del Tg di La7 Mentana tra le possibili firme di Quotidiano nazionale nella versione rilanciata da Leonardo Del Vecchio. Ma non sarà solo un collaboratore

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Non mancheranno le sorprese con l’arrivo in edicola del “nuovo” Quotidiano nazionale voluto da Leonardo Maria Del Vecchio. Lo hanno spesso detto, off the record, fonti vicine alla proprietà, dopo la “campagna acquisti” di giornalisti. Tra le firme di prestigio, secondo quanto risulta a Domani, potrebbe esserci anche Enrico Mentana, attuale direttore del Tg di La7, in uscita a fine anno come ha annunciato personalmente. Il suo futuro è tutto da scrivere. Qn non rappresenta certo una scelta defini