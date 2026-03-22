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Alle 12 l'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è intorno al 14 per cento. Il dato, pubblicato sul sito Eligendo del Viminale, è ancora in aggiornamento.

La premier Giorgia Meloni a più riprese ha insistito per non legare le sorti del governo al voto di questi giorni. Sabato il leader della Lega Matteo Salvini ha rotto il silenzio elettorale. Su X ha postato una foto a sfondo blu e la parola “Si” in giallo a grandi lettere.

Diversi i leader già al voto: hanno già depositato la loro scheda Elly Schlein e Giuseppe Conte, che votano a Roma, ma anche Nicola Fratoianni a Foligno.

Anche segretario di + Europa Riccardo Magi ha votato: «L’importanza di andare a votare è vitale per la democrazia: la speranza è che ci sia una grossa partecipazione popolare al referendum sulla giustizia nonostante la brutta campagna, in attesa che venga eliminato o fortemente rivisto al ribasso il quorum anche sui referendum abrogativi, perché la lezione che arriva dalla storia di questi anni è che il quorum è un ostacolo che di fatto ha tolto ai cittadini la possibilità di esprimersi» ha detto.

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