Le proiezioni danno avanti il No, affluenza poco sotto al 60 per cento. Conte esulta, Renzi: «Meloni prenda atto del risultato»
L’affluenza al referendum sulla riforma della giustizia continua a salire, arrivando a sfiorare già in chiusura il 60 per cento.
La seconda proiezione di Opinio per Rai dà in vantaggio il No al 53,9 per cento, mentre il Sì sarebbe al 46,1 per cento. Anche le altre rivelazioni danno il Sì perdente. Il terzo instant poll di Swg per La7 prevede un vantaggio del No al 51-55, il Sì sarebbe tra il 45 e il 49. Youtrend, che firma l’instant poll per SkyTg24 ha già decretato la vittoria del No. Il Sì si attesterebbe invece tra il 46,5 per cento e 50,5 per cento. Anche secondo la seconda proiezione Tecnè per Mediaset, il No è al 54 per cento, il Sì al 46 per cento.
Va tenuto comunque presente che gli egli exit poll non comprendo i votanti all’estero. Il Sì è avanti soltanto in Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia.
Ultima tra i leader a votare lunedì mattina la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha consegnato il suo voto alle urne di Spinaceto. Poco dopo l’inizio dello spoglio, è arrivata la notizia delle dimissioni del presidente dell'Anm Cesare Parodi.
Renzi: "Centrosinistra vada subito alle primarie"
"Spero che il centrosinistra vada rapidamente alle primarie, da oggi il centrosinistra e' nelle condizioni di vincere le elezioni politiche" ha detto Matteo Renzi a Radio Leopolda.
Bonelli: "Per Meloni è una sconfitta politica"
"Per Meloni e' una sconfitta politica, ci hanno provato, gli è andata male. Oggi è una straordinaria giornata di partecipazione, grazie a tutti gli italiani e a tutte le italiane che hanno difeso la Costituzione". Lo dice Angelo Bonelli commentando i risultati del referendum.
Renzi: "Ora Meloni prenda atto e ascolti il popolo"
"Quando il popolo parla, cara Meloni, devi ascoltare. Io non voglio suggerire a Meloni cosa fare lei, ma so che cosa si prova quando si perde un referendum costituzionale" dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. "Quando ho perso il referendum io ho perso tutto, ho lasciato tutto. Meloni farà quello che crede ma per prendere atto di un referendum costituzionale ci vuole coraggio. Se non ascolti la voce del popolo è da Don Abbondio. Perdere e dire 'non era la nostra legge', dopo che hai occupato tutte le trasmissioni televisive, tutte, perfino andando da Fedez. Quando il popolo parla, il palazzo deve ascoltare".
Bignami: "Delmastro? Faremo le nostre valutazioni"
La vicenda che ha coinvolto il sottosegretario alla Giustizia di FdI, Andrea Delmastro ha inciso sull'esito del referendum e sulla possibile vittoria del No? "Faremo le nostre valutazioni, mi sembra complesso dire" che la sconfitta del Sì al referendum sia "colpa di questa vicenda".
Renzi: "Partita chiusa. Vittoria a sorpresa del No"
"Mi pare che la partita sia chiusa sostanzialmente, la percentuale e' 45 a 54 e il consenso sara' piu' o meno quello emerso nelle ore, nel chiacchiericcio". Lo ha detto Matteo Renzi parlando a Radio Leopolda. "Il No, molto a sorpresa, ha vinto questo referendum. Quando il popolo parla il governo deve ascoltare", ha aggiunto il leader di Italia Viva, a favore del Si' al refernedum.
Conte: "Ce l'abbiamo fatta! Viva la Costituzione!"
Il presidente del Movimento 5 stelle festeggia la vittoria del No.
Youtrend dà il No vincente
Per il team di esperti statistici e analisti di Youtrend ha vinto il No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.
Bignami: "La nostra agenda parlamentare non cambia"
"Meloni mette sempre la faccia, non si è mai sottratta alla battaglia" dice il capogruppo alla Camera di FdI Galeazzo Bignami. E' "sempre da accettare il risultato quando gli italiani si esprimono tanto più con una affluenza elevata, che è sempre positiva".
Speranza: "Ma che bella giornata!"
"Ma che bella giornata!". Lo scrive sui social il deputato Pd ed ex ministro della Salute Roberto Speranza, mentre è in corso lo spoglio delle schede del referendum sulla riforma della giustizia.
Vannacci: "Spero vinca il Sì, anche se il No favorirebbe Fn"
"Mi auguro che vinca il sì, senza ambiguità. Perché è nell'interesse degli italiani. E sì, credo fermamente che una magistratura liberata dalle pressioni delle correnti politicizzate sia necessaria, anche se a qualcuno dà fastidio. In queste settimane tanti 'politici navigati' mi hanno spiegato cosa mi converrebbe fare: votare no, indebolire Meloni e sfruttare il caos per far crescere Futuro Nazionale, oggi dato tra il 3,5 per cento e il 4 per cento. Il solito gioco di palazzo. Il solito calcolo cinico. Ma io non ci sto" ha detto il generale Roberto Vannacci commentando lo spoglio in corso.
Avs segue lo spoglio nella sede di Corso Rinascimento
Dirigenti e parlamentari di Avs stanno seguendo questi primi momenti dello spoglio del referendum presso la sede di Corso Rinascimento. Sono già arrivati Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Fiorella Zabatta, i capigruppo Peppe De Cristofaro e Luana Zanella.
Caiazza: "Exit poll danno segno di paese spaccato a metà"
I primi exit poll del referendum sulla giustizia danno "segno di un Paese spaccato a metà, di una consultazione schiettamente politica", ha detto in diretta al Tg1 Gian Domenico Caiazza, presidente del comitato "Sì Separa"oggi alla sede della Fondazione Einaudi a Roma. "La natura dello scontro - ha continuato - è stata molto lontana dal contenuto del quesito referendario".
Parodi si dimette dal comitato direttivo
A quanto si apprende, il presidente dell'Anm Cesare Parodi ha comunicato le proprie dimissioni al Comitato direttivo centrale. La decisione sarebbe stata presa per motivi familiari.
Schlein attende i risultati con i dirigenti dem al Nazareno
La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, segue i dati relativi al referendum dal Nazareno. Con la leader dem, stando a quanto si apprende, ci sono diversi esponenti, tra i quali il presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia, i deputati Nico Stumpo e Arturo Scotto, la responsabile Giustizia del Pd, Debora Serracchiani, il responsabile delle iniziative politiche Marco Furfaro, il capo dell'organizzazione Igor Taruffi e l'ex ministro Roberto Speranza.
Tajani segue lo spoglio a Montecitorio
In occasione dello spoglio del referendum sulla giustizia, Forza Italia ha aperto la sala Colletti del palazzo dei gruppi parlamentari della Camera. E negli uffici del gruppo a Montecitorio sta seguendo lo spoglio il segretario nazionale Antonio Tajani.
Affluenza al 58,92 per cento
L'affluenza alle urne per il referendum sulla riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere in magistratura si attesta al 57,77 degli aventi diritto al voto. È quanto emerge dai dati diffusi dal Viminale attraverso la piattaforma Eligendo subito dopo la chiusura dei seggi elettorali.
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