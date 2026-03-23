"Mi auguro che vinca il sì, senza ambiguità. Perché è nell'interesse degli italiani. E sì, credo fermamente che una magistratura liberata dalle pressioni delle correnti politicizzate sia necessaria, anche se a qualcuno dà fastidio. In queste settimane tanti 'politici navigati' mi hanno spiegato cosa mi converrebbe fare: votare no, indebolire Meloni e sfruttare il caos per far crescere Futuro Nazionale, oggi dato tra il 3,5 per cento e il 4 per cento. Il solito gioco di palazzo. Il solito calcolo cinico. Ma io non ci sto" ha detto il generale Roberto Vannacci commentando lo spoglio in corso.