Regeni, il balletto del governo: «Il risarcimento? Sì, no, forse»

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Sul caso Regeni Meloni prende tempo, attende e detta la linea. Lo dimostra il dietrofront del ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, che nel pomeriggio durante la trasmissione Tagadà di La7 era stato netto superando le ambiguità della premier e del suo vice Antonio Tajani: «Una volta depositata la sentenza lo Stato chiederà il risarcimento», aveva detto. E poi ancora: «Il governo italiano c’è stato, c’è stata la magistratura. Abbiamo ribadito e affermato il principio di legalità. Quindi