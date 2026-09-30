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Regeni, il balletto del governo: «Il risarcimento? Sì, no, forse»

Youssef Hassan Holgado
30 settembre 2026 • 20:37
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Foti annuncia che l’Italia chiederà all’Egitto l’indennizzo per il sequestro. Poi la retromarcia. I media egiziani: «Contatti tra Roma e Il Cairo per salvare i rapporti bilaterali» ma Palazzo Chigi smentisce categoricamente

Sul caso Regeni Meloni prende tempo, attende e detta la linea. Lo dimostra il dietrofront del ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, che nel pomeriggio durante la trasmissione Tagadà di La7 era stato netto superando le ambiguità della premier e del suo vice Antonio Tajani: «Una volta depositata la sentenza lo Stato chiederà il risarcimento», aveva detto. E poi ancora: «Il governo italiano c’è stato, c’è stata la magistratura. Abbiamo ribadito e affermato il principio di legalità. Quindi

Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.