Il caso Zappone: consigliera e presidente a suon di rimborsi

Emanuela Zappone ha ereditato da Enrico Tiero il posto in consiglio regionale ed è anche alla guida del Parco del Circeo, grazie alla nomina governativa. E c’è chi critica i rimborsi di carburante per quasi mille euro in alcuni casi. La replica: «Cattiverie, è tutto previsto dallo statuto»
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Nel gioco degli incastri, le poltrone non restano mai vuote nel Lazio. E alcune raddoppiano. Come nel caso di Emanuela Zappone (FdI), che eredita da Enrico Tiero (ai box dopo l’inchiesta per corruzione) lo scranno del consiglio regionale. E nel frattempo guida il parco del Circeo con nomina governativa. Facendo su e giù dal comune natìo. Fedelissima dell’eurodeputato meloniano, Nicola Procaccini, Zappone approda alla Pisana dopo l’esperienza a Terracina nella giunta Tintari poi travolta dall’inc