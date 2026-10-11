Renzi, l’alleato che divide il campo largo: Conte chiede certezze a Schlein. La leader dem: «Garantiamo unità alle urne»

L’ex premier concede: «Non si vince da soli, la politica non è una questione personale». E prende posizione contro Trump. Alla leader del Pd chiede «paletti». La segretaria: «L’unica garanzia è la certezza di non ripetere gli errori del 2022 e dividersi»
Tutta questione di garanzie. Come quelle che dice di aver chiesto Giuseppe Conte a Elly Schlein (e non al diretto interessato) su Matteo Renzi: «Puoi anche pensare di allargare tantissimo la coalizione per cercare di andare a vincere ma rischi di confezionare un progetto politico che vince ma poi si scioglie come neve al sole». Così spiega il presidente del Movimento 5 stelle dal palco di Fanpage, sottolineando che la presenza del leader di Iv nell’alleanza lo «depotenzia» davanti ai suoi eletto