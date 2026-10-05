Renzi invita i centristi. Ma delle sue offerte non si fida nessuno

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Al centrosinistra mancava solo la proposta di «programma alla tedesca» rilanciata da Matteo Renzi dal palco della Leopolda, lo scorso weekend a Firenze. Un’idea già lanciata e già caduta nel vuoto, tanto più che Elly Schlein parla invece di un programma comune in pochi punti. Ma tutto serve a riempire di espedienti il tempo sospeso della futura alleanza, in attesa dell’approvazione della legge elettorale, giovedì prossimo. E continuerà così anche dopo, c’è da scommetterci. La regola non detta è