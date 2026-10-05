SCHLEIN E IL REBUS DELLA “TERZA GAMBA”

Renzi invita i centristi. Ma delle sue offerte non si fida nessuno

Daniela Preziosi
05 ottobre 2026 • 20:53
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Magi in sciopero della fame contro la legge elettorale in approvazione alla Camera. Ma con il leader di Iv non c’è accordo: «Matteo come il Marchese del Grillo». Corsa contro il tempo delle liste che devono raccogliere le firme 

Al centrosinistra mancava solo la proposta di «programma alla tedesca» rilanciata da Matteo Renzi dal palco della Leopolda, lo scorso weekend a Firenze. Un’idea già lanciata e già caduta nel vuoto, tanto più che Elly Schlein parla invece di un programma comune in pochi punti. Ma tutto serve a riempire di espedienti il tempo sospeso della futura alleanza, in attesa dell’approvazione della legge elettorale, giovedì prossimo. E continuerà così anche dopo, c’è da scommetterci. La regola non detta è

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.