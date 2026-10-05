Renzi invita i centristi. Ma delle sue offerte non si fida nessuno

Magi in sciopero della fame contro la legge elettorale in approvazione alla Camera. Ma con il leader di Iv non c’è accordo: «Matteo come il Marchese del Grillo». Corsa contro il tempo delle liste che devono raccogliere le firme
Al centrosinistra mancava solo la proposta di «programma alla tedesca» rilanciata da Matteo Renzi dal palco della Leopolda, lo scorso weekend a Firenze. Un’idea già lanciata e già caduta nel vuoto, tanto più che Elly Schlein parla invece di un programma comune in pochi punti. Ma tutto serve a riempire di espedienti il tempo sospeso della futura alleanza, in attesa dell’approvazione della legge elettorale, giovedì prossimo. E continuerà così anche dopo, c’è da scommetterci. La regola non detta è