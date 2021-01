Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha detto di avere chiesto ai suoi legali di trovare il modo di identificare e «portare davanti alla giustizia italiana» gli autori della teoria cospirazionista che lo accusano di avere falsificato insieme all’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, le presidenziali americane per fare vincere il democratico, Joe Biden.

Satelliti all’italiana

La teoria secondo cui i due ex leader avrebbero collaborato allo scopo di evitare la riconferma per il secondo mandato del presidente, Donald Trump, è iniziata a circolare martedì 5 gennaio quando l’account BlueSkyReport ha pubblicato su Twitter un messaggio che accusa Renzi e Obama di avere falsificato i voti online tramite l’utilizzo di un satellite italiano. Nella storia sarebbe anche coinvolto Claudio Graziano, il generale che presiede il comitato militare dell’Unione europea, e il gruppo Leonardo che sarebbe il proprietario del satellite utilizzato per far funzionare gli algoritmi sviluppati dagli italiani. Ovviamente nella ricostruzione non poteva mancare, George Soros, da sempre uno dei soggetti preferiti dei complottisti di estrema destra anche europei che lo accusano di volere finanziare un nuovo ordine mondiale in cui gli africani sostituiscano tramite l’immigrazione gli europei.

Il precedente

Non è la prima volta che Renzi viene accusato dai supporter di Trump di tramare con Obama per danneggiare il loro beniamino. Nell’ottobre del 2019, George Papadopoulos, membro dello staff della campagna presidenziale repubblicana del 2016, aveva accusato Renzi di essere stato convolto nel presunto tentativo di Obama di inguaiare Trump e il suo staff nel cosiddetto Russiagate. Anche in quel caso, il leader di Italia viva aveva detto di volere denunciare Papadopoulos cha aveva risposto a stretto giro dicendo dicendosi ben felice della querela e di essere pronto a fare chiarezza. Nel suo commento, l’ex membro dello staff repubblicano aveva definito Renzi «un ex premier fallito e socialista». Non è dato sapere quale delle due definizioni abbia fatto infuriare di più il leader di Italia viva.

© Riproduzione riservata