Resa sui carburanti. A ottobre gli sconti saranno azzerati

Gli interventi mirati restano ostaggio delle liti in maggioranza. Il taglio alle accise sul gasolio scende a 10 centesimi. E poi a 5 fino a sparire

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Gli aiuti selettivi per i ceti più deboli sul prezzo del carburante non si vedono ancora. Restano ostaggio delle liti nella maggioranza che non riesce a trovare un’intesa sulla platea dei beneficiari. La Lega vorrebbe inserire le partite Iva, Forza Italia chiede siano tenuti in considerazione i pensionati, Fratelli d’Italia si trova a metà del guado. E non si capisce quale strumento usare per l’eventuale misura. Giorgia Meloni aveva garantito «interventi mirati», che restano lettera morta. Ma, n