Ancora niente aiuti ai ceti deboli

Resa sui carburanti. A ottobre gli sconti saranno azzerati

Stefano Iannaccone
Segui Domani su Google
16 settembre 2026 • 20:53

Gli interventi mirati  restano ostaggio delle liti in maggioranza. Il taglio alle accise sul gasolio scende a 10 centesimi. E poi a 5 fino a sparire

Gli aiuti selettivi per i ceti più deboli sul prezzo del carburante non si vedono ancora. Restano ostaggio delle liti nella maggioranza che non riesce a trovare un’intesa sulla platea dei beneficiari. La Lega vorrebbe inserire le partite Iva, Forza Italia chiede siano tenuti in considerazione i pensionati, Fratelli d’Italia si trova a metà del guado. E non si capisce quale strumento usare per l’eventuale misura. Giorgia Meloni aveva garantito «interventi mirati», che restano lettera morta. Ma, n

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.