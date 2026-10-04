Restyling Rocca: 110mila euro per una nuova comunicazione

Per rilanciare un’immagine in affanno, la Regione Lazio ha creato una “super-struttura di «Relazioni esterne e comunicazione strategica» con un vertice da 110mila euro l'anno. In arrivo come “regista”, Gianmario Mariniello, finora al fianco della ministra Calderone

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Dai vertici di Fratelli d’Italia parte l'operazione immagine: via della Scrofa commissaria la comunicazione di Francesco Rocca per rilanciare l’immagine appannata del governatore. La delibera dell’1 ottobre segna la resa del presidente di fronte alla regia romana dei meloniani. La rotta è stata tracciata: la regione Lazio ha creato una super struttura di «relazioni esterne e comunicazione strategica» con un vertice da 110mila euro l'anno. Per la casella di super regista i rumors indicano Gianm