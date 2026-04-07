Rimpasto Lega nel Lazio, Durigon vuole piazzare i suoi uomini

I due assessori leghisti della regione, Simona Baldassarre e Pasquale Ciacciarelli, sono in bilico. Il vicesegretario del partito Durigon vuole piazzare due fedelissimi tra cui Bordoni l’attuale presidente della Ram, società in house del ministero dei Trasporti

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Più che un brindisi pasquale saltato, quello a Villa Giustiniani a Roma, somiglia al gioco della sedia dove chi si alza perde il posto. Così gli assessori della regione Lazio, Simona Baldassarre (Cultura) e Pasquale Ciacciarelli (Politiche abitative e Protezione Civile), avrebbero preferito disertare il prosecco di Pasqua con Matteo Salvini per evitare di brindare alla propria liquidazione. Il regista dell’operazione è il numero due del partito, Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, che se