Un altro giorno di riduzione di gas all’Italia dalla Russia mentre Mario Draghi è in visita a Kiev. La compagnia energetica italiana Eni ha riferito che Gazprom ha comunicato «che sarà consegnato solo il 65 per cento delle forniture richieste».

Gazprom ha spiegato che il calo è conseguente a quello di Nord Stream I, il gasdotto che approda in Germania, e legato perciò a un problema tecnico. Le quantità consegnate in Italia saranno di fatto maggiori rispetti a ieri, ma la riduzione riguarderà il mancato soddisfacimento della domanda di oggi: «Le quantità consegnate saranno quindi di poco superiori rispetto a ieri e si attesteranno ad un livello assoluto di circa 32 milioni di metri cubi/giorno», spiega Eni.

Un portavoce Eni ha detto che il taglio arriva «a fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni superiore di circa il 44 per cento rispetto a quella avanzata ieri (incremento dovuto al recupero delle quantità non ricevute e alle normali dinamiche commerciali)».

La compagnia energetica italiana continua a seguire gli sviluppi: «Eni monitora l'evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti».

I prezzi all’ingrosso hanno superato ancora una volta i cento euro. I prezzi dell’hub di Amsterdam sono arrivati a superare i 140 euro al MWh con un balzo del 18 per cento.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha detto che il calo delle forniture è gestibile, ma i problemi relativi al prezzo vanno affrontati con urgenza: «Mosca sta riducendo la quantità di gas verso l'Europa. Fortunatamente grazie alle diplomazia energetica che abbiamo condotto possiamo gestire questo momento ma serve un tetto massimo al prezzo del gas, come abbiamo chiesto in Europa», ha detto ai cronisti.

Gli altri tagli

Ieri Gazprom aveva annunciato all’Italia che la disponibilità per mercoledì avrebbe avuto un calo del 15 per cento, a quanto risulta a Domani si tratta di un taglio del metano che passa da Tarvisio e che dalla Russia arriva all’Italia attraverso il gasdotto Bratstvo che scorre sotto l’Ucraina.

Gazprom ha riferito alla compagnia che «la mancata consegna dipende dai problemi alla centrale di Portovaya – in Russia – che alimenta il gasdotto Nord Stream attraverso il quale Gazprom trasporta una parte dei volumi destinati ad Eni».

Per quanto riguarda l’altro ingresso da nord, Passo Gries, il punto di approdo che convoglia il metano che arriva dai paesi del nord, le forniture sono già scese sensibilmente negli scorsi giorni. A livello sistemico, è collegato ai flussi del Nord Stream I, il gasdotto che collega la Russia alla Germania e che ieri ha ricevuto un nuovo taglio del 30 per cento delle forniture dopo quello già ingente (40 per cento) di martedì.

Secondo quanto scrive Reuters, Nord Stream potrebbe essere chiuso per permettere la riparazione delle turbine in Canada, secondo quanto ha detto l'ambasciatore russo presso l'Ue all'agenzia Ria Novosti.

