intervista

Salis: «Il centro? Non sono moderata. Io sono una progressista»

Lisa Di Giuseppe
14 novembre 2026 • 20:28
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La sindaca di Genova, ospite dell’evento di Domani: «Serve una difesa europea». «Meloni sugli allarmi bomba crea il panico. La prossima finanziaria colmi i bisogni»

«La sinistra troppo a lungo non si è rivolta ai figli degli operai». Silvia Salis indossa l’abito radicale all’”Italia di Domani”, quasi a rivolgersi molto più alla sinistra che al centro che Matteo Renzi le ha proposto di federare. Con la nuova legge elettorale si va verso il Parlamento più maschile di sempre. Siamo finiti in un paradosso in cui le donne leader non aiutano le altre donne? È stata persa una grande occasione per le donne: la prima donna presidente del Consiglio della storia d’Ita

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth