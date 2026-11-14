Salis: «Il centro? Non sono moderata. Io sono una progressista»

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«La sinistra troppo a lungo non si è rivolta ai figli degli operai». Silvia Salis indossa l’abito radicale all’”Italia di Domani”, quasi a rivolgersi molto più alla sinistra che al centro che Matteo Renzi le ha proposto di federare. Con la nuova legge elettorale si va verso il Parlamento più maschile di sempre. Siamo finiti in un paradosso in cui le donne leader non aiutano le altre donne? È stata persa una grande occasione per le donne: la prima donna presidente del Consiglio della storia d’Ita