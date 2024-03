Il vicepremier Matteo Salvini contesta a Porta a Porta la decisione dell’istituto di chiudere per la fine del Ramadan e propone un tetto per gli stranieri in ogni classe. Il Pd risponde: si tratta di un attacco al presidente Mattarella?

Per il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, la decisione della scuola di Pioltello, in provincia di Milano, di interrompere l’attività didattica in occasione della fine del Ramadan «è un segnale di cedimento e arretramento».

Ieri a Porta a Porta Salvini ha espresso la sua forte contrarietà sul giorno di chiusura concesso agli alunni dall’istituto comprensivo Iqbal Masih per la festa islamica. «Occorre la reciprocità, non credo che in nessun paese islamico chiudano per la Santa Pasqua o per il Santo Natale», ha detto.

Ma l’attacco non si esaurisce qui. Per il vicepremier occorrerebbe mettere «un tetto di alunni stranieri in ogni classe, per tutela loro e per tutela di tutti i bambini». Salvini, davanti le telecamere di Rai 1, ha sostenuto che quando si hanno «tanti bambini che parlano lingue diverse e non parlano l’italiano è un caos per tutti. Un 20 per cento di bambini stranieri in una classe è anche stimolante perché conosci lingue, culture e musiche. Ma quando gli italiani sono loro il 20 per cento di bimbi in classe, come fa una maestra a spiegare?»

Le parole del segretario leghista arrivano dopo quelle del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in una lettera diretta alla vicepreside Maria Redani aveva mostrato tutto il suo sostegno e l’apprezzamento «per il lavoro che il corpo docente e gli organi di istituto svolgono nell'adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo».

La capogruppo del Pd nella Commissione Cultura della Camera, Irene Manzi, ha reagito senza aspettare tempo: «Salvini è ossessionato da se stesso. Arretramento rispetto a cosa? La scuola di Pioltello ha spiegato molto chiaramente le ragioni che hanno portato il consiglio d'istituto a programmare la chiusura per la fine del Ramadan».

«Non vorremmo che queste dichiarazioni del vicepremier abbiamo altre finalità e rappresentino un attacco al Presidente della Repubblica, nelle cui mani il ministro Salvini ha giurato. Meloni ci spieghi cosa va dicendo il suo vicepremier», ha continuato Manzi, chiedendo un chiarimento di quanto detto.

In occasione dell’ultima messa domenicale i tre parroci di Pioltello hanno letto una lettera congiunta in sostegno della decisione della scuola.

«Non accettiamo in alcun modo i toni aspri e violenti con cui in questi giorni si è manifestato il dissenso, trasformando una scelta ponderata in una battaglia politica o ideologica. Che cosa avranno pensato di noi adulti i ragazzi che, quando entrano in classe, vedono solo compagni di classe con cui crescere e amici con cui giocare senza guardare alla nazionalità o alla religione?», scrivono i parroci.

«La realtà di Pioltello – aggiungono – è molto complessa e di certo non servono le chiusure e il disprezzo. Serve invece la capacità di darsi la mano e lavorare insieme».

