Un guasto manda in tilt gli aeroporti italiani. Voli cancellati, nuovo disastro di Salvini

Un guasto nella trasmissione di dati ha fermato dal mattino il 50 percento del traffico aereo, ripristinato solo nel pomeriggio. Il leader leghista fa lo scaricabarile: «Chiederemo i danni». Nel frattempo era in campagna elettorale a Milano con Sardone

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Voli cancellati, scali pieni di passeggeri in attesa di capire il proprio destino. Con l’incertezza che ha regnato sovrana per mezza giornata, dal mattino presto al pomeriggio. Da Capodichino a Malpensa, passando per Fiumicino. Nel frattempo Matteo Salvini si è dedicato alla crociata anti-moschea, per tirare la volata alla sua sodale, Silvia Sardone, in vista della possibile candidatura a Milano. La propaganda ha ceduto ancora una volta il passo alla realtà e ha regalato un altro giorno di strao