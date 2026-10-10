Sindaci e voto, la destra è spaccata, il campo largo tenta la mediazione su Kiev

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Voto prima, dopo, e dove: gli interrogativi di fine legislatura affollano le telefonate tra colleghi di coalizione e di partito, a destra. Dopo Forza Italia e Lega, da sempre interessate ad allungare la vita del governo il più a lungo possibile per non dover cercare nelle urne impossibili riconferme di consensi che non hanno più, anche Fratelli d’Italia sembra ormai più incline a navigare verso la scadenza naturale della legislatura. Almeno a parole: due pesi massimi del partito, Ignazio La Russ