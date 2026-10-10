la russa e crosetto spingono la data del voto a scadenza naturale

Sindaci e voto, la destra è spaccata, il campo largo tenta la mediazione su Kiev

Lisa Di Giuseppe
10 ottobre 2026 • 20:28
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Salvini sfida gli alleati con le primarie a Milano. Forza Italia contraria e mira al suo uomo anche su Torino. Roma ai meloniani. Mentre a Napoli si affaccia una vecchia conoscenza: Sangiuliano. I leader del fronte progressista sempre più uniti sul programma

Voto prima, dopo, e dove: gli interrogativi di fine legislatura affollano le telefonate tra colleghi di coalizione e di partito, a destra. Dopo Forza Italia e Lega, da sempre interessate ad allungare la vita del governo il più a lungo possibile per non dover cercare nelle urne impossibili riconferme di consensi che non hanno più, anche Fratelli d’Italia sembra ormai più incline a navigare verso la scadenza naturale della legislatura. Almeno a parole: due pesi massimi del partito, Ignazio La Russ

Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth