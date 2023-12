Matteo Salvini non andrà in tribunale per testimoniare nella causa contro lo scrittore Roberto Saviano: questa sera, si legge nella sua agenda ufficiale, deve essere a Milano per la prima della Scala alle 18.

Salvini aveva querelato il giornalista nel 2018 perché lo aveva definito «ministro della malavita». Lo scrittore sarà comunque presente. Il processo si protrae ormai da cinque anni, e per Saviano, fanno sapere i suoi assistenti, quella del vicepremier è una grave mancanza di responsabilità. Quindi «a prescindere da Salvini, Roberto ci sarà».

Il caso

Il processo parte dalla querela di Salvini depositata quando era ministro dell’Interno e presentata su carta intestata del Viminale. Adesso è ministro ancora. Le diffamazioni, secondo Salvini, consisterebbero in alcuni post social pubblicati a giugno di quell’anno in cui Saviano lo accusava di essere «un bandito» perché si era rifiutato di aiutare i migranti salvati dalla nave Aquarius, con donne e bambini a bordo.

Oltre a questo, ci sono i video in cui Saviano chiamava Salvini ministro della “Mala vita” per i suoi rapporti al sud. Da alcune inchieste dell’Espresso era emerso che subito dopo la campagna elettorale avevano partecipato a un comizio del segretario della Lega a Rosarno affiliati della ‘ndrangheta, persone della cosca Bellocco e imparentate con i Pesce. Come raccontato da Domani, nel 2021, ritornato a Rosarno, Salvini aveva alle sue spalle, durante il comizio, il candidato al consiglio regionale della Lega Enzo Cusato, consuocero del boss Rocco Bellocco. Articolo finito tra i documenti della difesa.

L’avvocato Antonio Nobile ha chiesto che per la difesa parlino il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il fondatore di Open Arms, Oscar Camps e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Salvini invece ha chiesto che venga ascoltato il suo ufficio stampa.

Mai presenti

Quella di oggi sarà la terza udienza. Alle scorse Salvini non si è mai presentato. Una scena che ricorda un altro processo, quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni contro lo scrittore. Una causa finita di recente in una condanna pecuniaria a carico del giornalista. Meloni aveva querelato Saviano perché aveva definito lei e Salvini «bastardi» in relazione alla loro posizione sui migranti. Un accorato discorso che arrivava dopo la morte del piccolo Yusuf, vittima di un viaggio nelle acque del Mediterraneo con la sua mamma, che lo ha visto spegnersi nonostante i soccorsi della Ong Open Arms.

