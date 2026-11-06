Salvini nel fight club leghista. E Meloni soccorre Giorgetti

true false

È cominciato sotto una cattiva stella il consiglio federale della Lega in via Bellerio, e si è concluso con un sostanziale rinvio della questione più spinosa della composizione della nuova segreteria. Sullo sfondo, del resto, ci sono le tensioni e le fratture sempre più nette nella coalizione del centrodestra: dalla Finanziaria con il ministro Giancarlo Giorgetti sul banco degli imputati, fino alla questione del nuovo pacchetto aiuti all’Ucraina. Fine vita e finanziaria Intanto, però, la Lega