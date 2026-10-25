Salvini resta segretario: «Basta soldi a Kiev». Lo zar della Lega è un problema per Meloni

Garavaglia battuto, anche se un delegato su tre non ha scelto il vicepremier. Che avvisa gli alleati: «Questo congresso mi darà il mandato di andare in Consiglio dei ministri a portare la posizione chiara della Lega: non possiamo continuare a mandare soldi e armi all’Ucraina»

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Matteo Salvini resterà segretario federale della Lega fino al 2030. Come ampiamente pronosticabile, il ministro dei Trasporti ha battuto il suo sfidante Massimo Garavaglia ed è stato confermato alla guida del partito per la quarta volta. I voti conquistati dal vicepremier sono stati 465 su 611 votanti (ne avevano diritto in 705), circa il 66 per cento, mentre Garavaglia ha raggiunto le 146 preferenze, fermandosi al 20,7 per cento. Ma se fino alla fine la due giorni leghista sembrava non aver avu