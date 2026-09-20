La festa della Lega

Salvini riceve l'abbraccio di Pontida e prova a mettere all'angolo i nordisti: «Congresso federale a ottobre»

Francesco Crippa
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20 settembre 2026 • 16:14Aggiornato, 20 settembre 2026 • 16:15

Il vicepremier ha chiesto ai militanti di investirlo dei doveri di rappresentanza in vista delle sfide della legge di bilancio. Una richiesta di mandato politico, ma soprattutto un plebiscito sulla sua leadership. «La prima voce fuori posto», ha minacciato, «dovrà spiegare a decine di migliaia di militanti perché continua a prestare il fianco alla sinistra». E annuncia la candidatura della fedelissima Silvia Sardone, a sindaca di Milano 

Ironicamente premonitrice, la segnaletica luminosa lungo l’autostrada A4 annunciava: «Raduno Lega. A Pontida possibili disagi». Doveva essere la festa della discordia tra Matteo Salvini e il fronte nordista e così è stato, benché si sia cercato di nascondere la polvere sotto al tappeto con appelli all’unità. L’opa lanciata dai governatori non è andata a buon fine, anzi il segretario ha chiuso la porta a doppia mandata, annunciando un congresso federale a ottobre dove si presenterà forte dell’inv

Francesco Crippa
Francesco Crippa
Francesco Crippa

Cresciuto tra Milano e il suo hinterland, dopo aver cercato il suo posto nel mondo lavorando a Bologna, Roma e Trento alla fine è tornato a camminare sul pavé. Si occupa principalmente di politica e di esteri, tifa Inter ed è laureato in storia. Ama il calcio, la musica rap e i risotti. Non si prende mai troppo sul serio