Italia

Salvini rilancia, all’Anac vuole la sua avvocata

Stefano Iannaccone
08 novembre 2026 • 06:00
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Sull’Autorità per l’anticorruzione Matteo Salvini ha collezionato l’ennesima figuraccia della legislatura. La smania pigliatutto di fine legislatura sta provocando disastri, benché già alcuni sono pronti a passare all’incasso. Il deputato della Lega, Giulio Centemero, ha preparato il trasloco alla Consob. Già prima della rinuncia alla presidenza dell’Anac di Trifone Altieri, arrivata al culmine di una giornata complicata, il segretario della Lega si era incartato per indicare il sostituto di Giu

Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.