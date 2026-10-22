Più sanità, guerra al carovita, salari, ecco le priorità di chi vota a sinistra

Un’indagine approfondita indica quali sono i temi più importanti per gli elettori del campo progressista. Pd e M5s i partiti più riconoscibili sugli argomenti decisivi. Conte risulta spesso più «credibile» di Schlein. E sono i due leader, Elly Schlein e Giuseppe Conte, a essere ritenuti i più credibili, con una prevalenza di quest’ultimo nelle principali issues. È la fotografia ai blocchi di partenza in vista delle future primarie

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Il programma del campo progressista? Eccolo qui. Ad ascoltare l’elettorato di riferimento c’è già. La sanità, il costo della vita, i salari e il lavoro. Titoli, certo, ma sono anche le questioni dove le opposizioni sono più avanti nelle proposte comuni. E dove i progressisti si ritrovano in linea con le preoccupazioni e le angosce di tutti gli italiani. Da mesi i principali istituti di ricerca segnalano che sono queste le priorità del Paese, l’opposto dell’agenda del governo Meloni e dei suoi fi