Sanità, pensioni e banche, il governo litiga su tutto. La manovra è da rifare

Salvini: «Altri prelievi agli istituti di credito», Tajani lo stoppa: «Già hanno dato». Protestano ancora i medici e Lega in affanno su Quota 64. Martedì atteso un vertice di maggioranza a Chigi per sciogliere qualche nodo

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Prima i tagli al personale e poi la retromarcia sulla scuola, quindi le promesse al vento sulla sanità, l’incertezza sulle pensioni, interessate da pesanti tagli. E anche il gran caos sulle «misure sudamericane», copyright Carlo Messina, sui crediti spalmati del Superbonus. La manovra del governo Meloni ha avuto la capacità di scontentare tutti, dai sindacati alle banche. È una torta già andata a male, per riprendere le parole di Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell’Economia, alla vigilia dell’