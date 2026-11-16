L’Ocse gela la propaganda

Sanità, pensioni e banche, il governo litiga su tutto. La manovra è da rifare

Stefano Iannaccone
16 novembre 2026 • 20:33
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Salvini: «Altri prelievi agli istituti di credito», Tajani lo stoppa: «Già hanno dato». Protestano ancora i medici e Lega in affanno su Quota 64. Martedì atteso un vertice di maggioranza a Chigi per sciogliere qualche nodo

Prima i tagli al personale e poi la retromarcia sulla scuola, quindi le promesse al vento sulla sanità, l’incertezza sulle pensioni, interessate da pesanti tagli. E anche il gran caos sulle «misure sudamericane», copyright Carlo Messina, sui crediti spalmati del Superbonus. La manovra del governo Meloni ha avuto la capacità di scontentare tutti, dai sindacati alle banche. È una torta già andata a male, per riprendere le parole di Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell’Economia, alla vigilia dell’

Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.