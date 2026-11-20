L’erosione del potere d’acquisto continuerà con la prossima legge di Bilancio. Sull’istruzione l’unica vera buona notizia è stata la retromarcia sui tagli previsti
I fondi per la sanità insufficienti, gli investimenti della scuola fermi alla propaganda. Tanto che bisogna esultare per un mancato taglio al personale. E ancora: nessuna misura contro il carovita che divora i salari e allo stesso tempo tagli indiscriminati, dalle infrastrutture al turismo. Senza dimenticare il tema previdenziale: il governo che doveva cancellare la legge Fornero, almeno nelle dichiarazioni di Matteo Salvini, taglia la rivalutazione degli assegni pensionistici sopra i 2.447 euro