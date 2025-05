Unica manifestazione d’interesse pervenuta per la partnership con il comune di Sanremo per la realizzazione del festival è stata quella della Rai. Viale Mazzini ha deciso la presentazione della proposta la scorsa settimana. «Se le verifiche di congruità e delle procedure giuridiche in corso confermeranno l'esito delle procedure sulla manifestazione del Festival di Sanremo, si aprirà poi la fase di negoziazione prevista dal bando» ha detto il sindaco Alessandro Mager.

In realtà, in Rai la speranza è ancora che giovedì il Consiglio di Stato faccia saltare il bando dando ragione al ricorso del servizio pubblico contro il Tar della Regione Liguria. Se la trattativa dovesse invece rimanere in piedi, l’azienda punta a riuscire a smussare le condizioni che il comune chiede, considerate punitive nei confronti di viale Mazzini.

Nei giorni scorsi anche Warner, considerato l’unico rivale davvero temibile a livello di disponibilità economica – «ma non di know-how» continuano a ribadire in Rai – aveva fatto sapere di non essere interessata a partecipare alla gara.

I termini

I parametri principali prefissati dal Comune di Sanremo vertevano sull'obbligo di riconoscere al Comune un corrispettivo non inferiore a 6 milioni e 500 mila euro, oltre ad una percentuale non inferiore all'1 per cento su tutti gli introiti derivanti dai proventi pubblicitari e dallo sfruttamento dei marchi concessi, con l'impegno riprendere e trasmettere le manifestazioni ''Sanremoinfiore'' e un'altra manifestazione a scelta dell'Amministrazione comunale e realizzare e trasmettere in diretta e/o in leggera differita (a proprie cura e spese) almeno altre due manifestazioni da concordare con l'Amministrazione comunale, di cui una da svolgersi nel periodo estivo.

Tra gli obblighi da garantire anche quello della partecipazione al Festival dei due vincitori di ''Area Sanremo'' e dell'Orchestra Sinfonica e organizzare un evento per la posa, in via Matteotti, della targa del vincitore di ogni edizione del Festival della Canzone Italiana.

La protesta

Un sospiro di sollievo per i vertici aziendali, ora di stanza a via Asiago, dove lunedì mattina ha fatto una comparsata anche Rosario Fiorello, del cui ritorno in azienda si specula da tempo. «Vado in giro per la radio a chiedere cosa, come e perché. Vado da Roberto Sergio (direttore generale, non più ad ndr), adesso i vertici Rai sono tutti qua a via Asiago. Oggi vado in giro per la radio e vediamo che succede» ha detto durante un’incursione a Radio2.

In mattinata, mentre il Pd manifestava contro Telemeloni – non sotto le finestre di Giampaolo Rossi, ora a via Asiago, ma davanti alla sede di via Teulada – e la copertura dei referendum del servizio pubblico, l’azienda invece si rallegrava in un comunicato stampa del successo di ascolti portato dalle dirette degli internazionali di Roma. «Uno spettacolo di cui anche il pubblico televisivo è stato grande protagonista, premiando - con ascolti mai registrati prima per il tennis - la scelta del servizio pubblico di non privare la grande platea tv di un torneo che ha via via assunto i contorni del grande evento»

Nel frattempo, Elly Schlein, accompagnata da un gruppo di dem romani, scandiva «Vergogna» sotto lo sguardo del murales che celebra Raffaella Carrà. «C'è la grande questione del servizio pubblico, di una riforma che renda la politica indipendente dai partiti. Siamo in ritardo, dall'8 agosto siamo in mora per il recepimento del Media freedom act, rischiamo la procedura di infrazione. Facciamo un appello per questa riforma, rischiano di pagare la multa gli italiani». Oggi pomeriggio a piazza Vittorio a Roma la seconda parte della manifestazione pro referendum.

