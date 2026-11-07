Scandalo Authority, il governo piazza leghisti violando regole e decenza. E Altieri si ritira

Caos su Altieri all’Anticorruzione: «Vietato a chi è stato dirigente di partito». Alla Consob l’ex tesoriere Centemero, prescritto per finanziamento illecito

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L’assalto alle poltrone di fine legislatura sbatte contro le regole fino al ritiro lampo della candidatura di Trifone Altieri dalla corsa all’Anac. Il diretto interessato ha annunciato il passo indietro: «Ho deciso, per ragioni di opportunità politica, istituzionale e personale di ritirare la mia disponibilità». Matteo Salvini ha provato a occupare senza alcun bon ton istituzionale le caselle delle autorità indipendenti per sistemare parlamentari o dirigenti che non potranno essere rieletti con