non solo bagnai all’antitrust: Bulimia di incarichi a fine legislatura

Scandalo Authority, il governo piazza leghisti violando regole e decenza. E Altieri si ritira

Stefano Iannaccone
07 novembre 2026 • 06:00
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Caos su Altieri all’Anticorruzione: «Vietato a chi è stato dirigente di partito». Alla Consob l’ex tesoriere Centemero, prescritto per finanziamento illecito

L’assalto alle poltrone di fine legislatura sbatte contro le regole fino al ritiro lampo della candidatura di Trifone Altieri dalla corsa all’Anac. Il diretto interessato ha annunciato il passo indietro: «Ho deciso, per ragioni di opportunità politica, istituzionale e personale di ritirare la mia disponibilità». Matteo Salvini ha provato a occupare senza alcun bon ton istituzionale le caselle delle autorità indipendenti per sistemare parlamentari o dirigenti che non potranno essere rieletti con

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.