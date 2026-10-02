Schlein a Conte: «Uno non vale uno. Il Pd ha il doppio dei vostri voti»

In direzione, punture al presidente M5s, poi duello social con Meloni. La leader ingrana la marcia, è sfida all’alleato in vista delle primarie. «Generosi sì, ingenui no». Gori resta solo, parlerà dalla Leopolda
In tarda mattinata, quando ancora Elly Schlein sta parlando alla direzione, al terzo piano del Nazareno, dai social le arriva la replica di Giorgia Meloni. La segretaria le ha indirizzato dieci critiche, tra record di tasse, stipendi ai minimi, milioni di poveri e costo dell’energia. «Dieci falsità», per la premier in modalità sfottò: Schlein «risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi due settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani». Il duello fra