Schlein a Conte: «Uno non vale uno. Il Pd ha il doppio dei vostri voti»

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In tarda mattinata, quando ancora Elly Schlein sta parlando alla direzione, al terzo piano del Nazareno, dai social le arriva la replica di Giorgia Meloni. La segretaria le ha indirizzato dieci critiche, tra record di tasse, stipendi ai minimi, milioni di poveri e costo dell’energia. «Dieci falsità», per la premier in modalità sfottò: Schlein «risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi due settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani». Il duello fra