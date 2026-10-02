La segretaria dem stavolta va all’attacco

Schlein a Conte: «Uno non vale uno. Il Pd ha il doppio dei vostri voti»

Daniela Preziosi
02 ottobre 2026 • 20:51
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In direzione, punture al presidente M5s, poi duello social con Meloni. La leader ingrana la marcia, è sfida all’alleato in vista delle primarie. «Generosi sì, ingenui no». Gori resta solo, parlerà dalla Leopolda 

In tarda mattinata, quando ancora Elly Schlein sta parlando alla direzione, al terzo piano del Nazareno, dai social le arriva la replica di Giorgia Meloni. La segretaria le ha indirizzato dieci critiche, tra record di tasse, stipendi ai minimi, milioni di poveri e costo dell’energia. «Dieci falsità», per la premier in modalità sfottò: Schlein «risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi due settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani». Il duello fra

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.