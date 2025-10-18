false false

«In Italia c’è un’estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, e sta bloccando le nostre proposte di salario minimo. Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione». Lo ha detto Elly Schlein, intervenendo al Congresso del Partito socialista europeo (Pse) ad Amsterdam. La segretaria del partito Democratico ha poi fatto riferimento alle parole pronunciate da Giorgia Meloni a Firenze: «La settimana scorsa la presidente del Consiglio ha detto che l’opposizione è peggio dei terroristi», ha ricordato. «In questo clima di odio voglio esprimere la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato terribile: la libertà e la democrazia sono a rischio quando l’estrema destra è al governo».

Nel passaggio più politico del discorso, Schlein ha invitato i partiti progressisti europei a non farsi dettare l’agenda dai populismi conservatori: «Non batteremo l’estrema destra seguendola» ha detto. «Dobbiamo ricordare chi siamo come socialisti e spingerli sul nostro campo: quello della difesa dei diritti e della giustizia sociale».

Non si è fatta attendere la replica della premier Giorgia Meloni che, in un post sui social ha scritto: «Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare».

Immediata anche la reazione di Matteo Salvini, arrivata anche questa con un post via social in cui la Lega ha dichiarato: «Assoluta e ferma condanna per le sciocchezze della Schlein».

Così come non si è fatta attendere la risposta del ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha preso posizione contro la leader dem: «Schlein, ha fatto dichiarazioni stravaganti, come se qualcuno del governo potesse essere in qualche modo responsabile per le bombe a Ranucci. La verità è che stanno perdendo ovunque, mentre noi stiamo crescendo». Ha detto in video collegamento a Caserta dove si sta tenendo la presentazione della lista per le elezioni regionali in Campania.

