Il bollo spiazza il campo largo e Conte si dissocia da Schlein

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Le opposizioni si scatenano contro il coniglio uscito dal cilindro di Palazzo Chigi, il taglio del bollo per le auto medio-piccole e per le moto. La misura ha un messaggio elettoralistico evidente. Il centrosinistra deve incassare il colpo. E non la prende bene. Intanto si interroga su cosa c’è dietro la mossa: Giorgia Meloni ha intenzione di andare al voto prima possibile, sull’onda di quella che Angelo Bonelli chiama «mancetta elettorale»? A parole la premier sostiene il contrario. Lo ha fatto