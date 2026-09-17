per la sinistra il taglio È l’avvio della campagna elettorale

Il bollo spiazza il campo largo e Conte si dissocia da Schlein

Daniela Preziosi
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17 settembre 2026 • 20:49Aggiornato, 17 settembre 2026 • 20:49

La segretaria Pd scrive a Meloni: «Collaboriamo sull’energia». La presidente apre al dialogo. Il presidente M5s: «Non è il momento di collaborare». Bonelli: «Un’apertura sbagliata»

Le opposizioni si scatenano contro il coniglio uscito dal cilindro di Palazzo Chigi, il taglio del bollo per le auto medio-piccole e per le moto. La misura ha un messaggio elettoralistico evidente. Il centrosinistra deve incassare il colpo. E non la prende bene. Intanto si interroga su cosa c’è dietro la mossa: Giorgia Meloni ha intenzione di andare al voto prima possibile, sull’onda di quella che Angelo Bonelli chiama «mancetta elettorale»? A parole la premier sostiene il contrario. Lo ha fatto

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.