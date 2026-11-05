il primo tavolo dell’alleanza, convocati i capigruppo

La Cgil chiama tutto il centrosinistra, che scopre che il programma è quasi fatto

Daniela Preziosi
05 novembre 2026 • 21:04Aggiornato, 05 novembre 2026 • 21:14
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Sul palco organizzato dal sindacato anche Magi di +Europa e Boschi di Iv: ed è quasi una prima volta per la platea cigiellina. Differenze sulla patrimoniale, ma alla fine «ne parleremo». Schlein: «Risvegliare la speranza, non basterà la lista delle proposte»

«Chi il federatore del centrosinistra? È Maurizio Landini». Al Teatro Brancaccio, nel pomeriggio, la battuta la fanno veramente tutti: perché il segretario della Cgil ha chiamato sul palco tutti i leader dell’alleanza progressista. E siccome fin qui sembra che facciano fatica a riunirsi per discutere del loro programma, il sindacalista li ha chiamati a discutere sul programma del suo sindacato. Titolo dell’assemblea: “Il futuro è adesso”, più che eloquente. E stavolta li chiama proprio tutti: no

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.