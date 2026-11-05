La Cgil chiama tutto il centrosinistra, che scopre che il programma è quasi fatto

Sul palco organizzato dal sindacato anche Magi di +Europa e Boschi di Iv: ed è quasi una prima volta per la platea cigiellina. Differenze sulla patrimoniale, ma alla fine «ne parleremo». Schlein: «Risvegliare la speranza, non basterà la lista delle proposte»
«Chi il federatore del centrosinistra? È Maurizio Landini». Al Teatro Brancaccio, nel pomeriggio, la battuta la fanno veramente tutti: perché il segretario della Cgil ha chiamato sul palco tutti i leader dell’alleanza progressista. E siccome fin qui sembra che facciano fatica a riunirsi per discutere del loro programma, il sindacalista li ha chiamati a discutere sul programma del suo sindacato. Titolo dell’assemblea: “Il futuro è adesso”, più che eloquente. E stavolta li chiama proprio tutti: no