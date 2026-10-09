Schlein-Conte, prove di disgelo. D’Alema: «Non fatevi del male»

I due leader a Milano e Roma. Dopo la settimana di litigi, oggi saranno insieme nella capitale. Il M5s presta un senatore a Progetto civico, avrà uno sconto di firme. Ci prova anche Ruffini

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Dopo una settimana di punzecchiamenti, smentite, controsmentite e incontri mancati, Elly Schlein e Giuseppe Conte si sono visti a Milano, entrambi ospiti della Biennale dell’economia cooperativa. Saluti cordiali a favore di telecamera, poi seduti in prima fila quasi vicini, divisi solo dal presidente di Legacoop, Simone Gamberini, padrone di casa. Quando il presidente M5s finisce il suo intervento, e si sta dando il cambio con la segretaria Pd, la conduttrice Tiziana Ferrario non resiste alla ba