i due sul palco della manifestival

Schlein-Conte, prove di disgelo. D’Alema: «Non fatevi del male»

Daniela Preziosi
09 ottobre 2026 • 21:21
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I due leader a Milano e Roma. Dopo la settimana di litigi, oggi saranno insieme nella capitale. Il M5s presta un senatore a Progetto civico, avrà uno sconto di firme. Ci prova anche Ruffini 

Dopo una settimana di punzecchiamenti, smentite, controsmentite e incontri mancati, Elly Schlein e Giuseppe Conte si sono visti a Milano, entrambi ospiti della Biennale dell’economia cooperativa. Saluti cordiali a favore di telecamera, poi seduti in prima fila quasi vicini, divisi solo dal presidente di Legacoop, Simone Gamberini, padrone di casa. Quando il presidente M5s finisce il suo intervento, e si sta dando il cambio con la segretaria Pd, la conduttrice Tiziana Ferrario non resiste alla ba

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.