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Schlein: «Se vinco metterò una nuova tassa per i super ricchi»

Emiliano Fittipaldidirettore
15 novembre 2026 • 21:09Aggiornato, 15 novembre 2026 • 21:15
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La segretaria del Pd: «Sull’Ucraina abbiamo idee diverse ma troveremo un accordo su come sostenere il popolo invaso» 

Elly Schlein, lei sente nell’aria la speranza che la destra si possa battere? La sento. Nelle ultime tornate elettorali ci sono stati elementi su cui riflettere: primo tra tutti il protagonismo delle nuove generazioni, con i giovani in Serbia, nel midterm in Usa o in Ungheria. Lo abbiamo visto anche nella straordinaria vittoria al referendum contro la riforma della giustizia. Abbiamo visto un patto intergenerazionale anche con le persone anziane per difendere la Costituzione. Se mettiamo al cent

Emiliano Fittipaldi
Emiliano Fittipaldi
Emiliano Fittipaldidirettore

Nato nel 1974, è direttore di Domani. Giornalista investigativo, ha lavorato all'Espresso firmando inchieste su politica, economia e criminalità. Per Feltrinelli ha scritto "Avarizia" e "Lussuria" sulla corruzione in Vaticano e altri saggi sul potere.