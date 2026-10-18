L’assemblea nazionale del Pd

Schlein s’incorona leader: «Sarò io, con gazebo o senza»

Daniela Preziosi
18 ottobre 2026 • 20:53Aggiornato, 18 ottobre 2026 • 20:56
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La leader chiude la querelle sulla sua corsa a Palazzo Chigi: «Sono pronta». Sì della minoranza riformista. Avs lancia una piazza sul carovita. Conte: ci saremo, ma chiudiamo presto sul programma

Tocca a lei, «con o senza primarie». Chiude così, Elly Schlein, l’infinita querelle sulla sua corsa a presidente del Consiglio. Determinata come mai, apre la sua campagna per le primarie, ma di fatto apre anche la campagna elettorale: si dice «pronta» a guidare il Pd e intende non solo che non è aria di «terzi nomi», ma che non ha dubbio di essere lei la candidata dell’alleanza. Ha l’aria di sapere bene quello che dice, e di aver fatto bene i conti. Intanto perché la platea dell’assemblea nazion

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.