Schlein s’incorona leader: «Sarò io, con gazebo o senza»

true false

Tocca a lei, «con o senza primarie». Chiude così, Elly Schlein, l’infinita querelle sulla sua corsa a presidente del Consiglio. Determinata come mai, apre la sua campagna per le primarie, ma di fatto apre anche la campagna elettorale: si dice «pronta» a guidare il Pd e intende non solo che non è aria di «terzi nomi», ma che non ha dubbio di essere lei la candidata dell’alleanza. Ha l’aria di sapere bene quello che dice, e di aver fatto bene i conti. Intanto perché la platea dell’assemblea nazion