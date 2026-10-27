prove di dialogo con i movimenti

Di piazza e di primarie: Schlein invita ai gazebo i giovani dimenticati

Daniela Preziosi
27 ottobre 2026 • 07:00
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Dopo il referendum, la leader dem non era riuscita a cogliere la palla al balzo. Ora non può perdere l’occasione di sintonizzarsi con le proteste anti-Meloni

La proposta del voto ai sedicenni, lanciata dalla deputata quarantenne Michela Di Biase all’assemblea del Correntone di Montepulciano, che ha raccontato di essere cresciuta all’Alessandrino, una borgata romana, «i maranza eravamo noi». Il ddl «Diritto a restare» depositata alla Camera dal collega Marco Sarracino, responsabile Sud. La campagna «Tetto sicuro» dei Giovani democratici contro il caro-affitti. E da ultimo, ma non ultimo, lo schietto posizionamento di Elly Schlein a fianco degli studen

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.