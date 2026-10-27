Di piazza e di primarie: Schlein invita ai gazebo i giovani dimenticati

Dopo il referendum, la leader dem non era riuscita a cogliere la palla al balzo. Ora non può perdere l’occasione di sintonizzarsi con le proteste anti-Meloni

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La proposta del voto ai sedicenni, lanciata dalla deputata quarantenne Michela Di Biase all’assemblea del Correntone di Montepulciano, che ha raccontato di essere cresciuta all’Alessandrino, una borgata romana, «i maranza eravamo noi». Il ddl «Diritto a restare» depositata alla Camera dal collega Marco Sarracino, responsabile Sud. La campagna «Tetto sicuro» dei Giovani democratici contro il caro-affitti. E da ultimo, ma non ultimo, lo schietto posizionamento di Elly Schlein a fianco degli studen