Formalmente l’incontro sarebbe avvenuto per parlare della «incresciosa situazione in cui si trova la figlia». Da giorni balla l’ipotesi di una candidatura che a questo punto è qualcosa di più di un’indiscrezione. Tanto che il padre si è lamentato della cattiva gestione della notizia

Elly Schlein ha incontrato il padre di Ilaria Salis, Roberto, questa mattina. Motivo dell’incontro, «l’incresciosa situazione in cui si trova la figlia», nelle parole lasciate trapelare dal Pd. Ma è più che probabile che l’occasione sia servita anche a chiarire i dubbi sull’eventuale candidatura di Ilaria Salis nelle liste del Pd alle Europee, notizia uscita la settimana scorsa su Repubblica e mai smentita. Un’indiscrezione fonte di imbarazzi e ragione di scontro tra i dem, tra chi ritiene che sia una buona idea e chi invece la trova pessima. Tra gli ultimi a esprimersi a favore della candidatura è stato Nicola Zingaretti secondo cui, molto concretamente, «se la candidatura può esserle utile (a uscire di galera, nda), perché no?».

Ma il tira e molla tra i democratici non è piaciuto al padre di Ilaria, che in un’intervista al Foglio ha detto che «la candidatura di Ilaria bisognava gestirla meglio. Prima di fare uscire un’informazione così serviva che tutti fossero allineati». All’Huffington Post aveva già detto che «se si candida e non viene eletta, sarebbe un grave errore, in Ungheria la massacrerebbero».

L’elezione potrebbe davvero aprire le porte del carcere ungherese in cui è detenuta, per via dell’immunità di cui godono gli europarlamentari. Ma questo complica ulteriormente il quadro, perché una non elezione si trasformerebbe in un clamoroso boomerang. Dunque serve una posizione blindata, da capolista. Un ulteriore tassello obbligato in un puzzle che stenta a comporsi.

© Riproduzione riservata