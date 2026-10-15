Schlein a Bruxelles al vertice dei socialisti

La lezione spagnola: al campo lento serve più velocità

Daniela Preziosi
15 ottobre 2026 • 21:01Aggiornato, 15 ottobre 2026 • 21:02
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Domenica a Roma assemblea Pd per rinviare il congresso di marzo. Poi saranno finiti gli alibi per non convocare il tavolo del programma

«Qui nella riunione dei Socialisti europei, sono tornata a chiedere che l’Europa esprima un negoziatore unico europeo, cioè una voce che possa parlare a nome dei 27 Stati membri». La giornata brussellese di Elly Schlein ieri ha previsto un punto stampa all’uscita del prevertice dei Socialisti. La segretaria Pd spiega che «il punto più immediato all’ordine del giorno è il nuovo bilancio europeo, in discussione proprio in queste settimane: la posizione socialista è chiara, più risorse per finanzia

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.