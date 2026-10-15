La lezione spagnola: al campo lento serve più velocità

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«Qui nella riunione dei Socialisti europei, sono tornata a chiedere che l’Europa esprima un negoziatore unico europeo, cioè una voce che possa parlare a nome dei 27 Stati membri». La giornata brussellese di Elly Schlein ieri ha previsto un punto stampa all’uscita del prevertice dei Socialisti. La segretaria Pd spiega che «il punto più immediato all’ordine del giorno è il nuovo bilancio europeo, in discussione proprio in queste settimane: la posizione socialista è chiara, più risorse per finanzia