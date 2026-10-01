la riunione della direzione

Schlein vuole accelerare sul programma. Ma resta il nodo di chi siederà al tavolo

Daniela Preziosi
01 ottobre 2026 • 07:00Aggiornato, 01 ottobre 2026 • 12:13
Segui Domani su Google

Nella segreteria dem tutti d’accordo per stringere i tempi del tavolo dell’alleanza. Che però si divide ancora sull’antisemitismo. La leader detta la sua condizione. Il confronto si farà con tutti gli alleati, da subito: Pd, M5s e Avs e forze centriste e civiche 

Il programma sarà scritto «con tutti» e quando al Nazareno Elly Schlein scandisce tutti, a scanso equivoci elenca i «tutti» che intende: Pd, M5s e Avs e forze moderate, civiche e centriste. Alla riunione della segreteria del Pd, la prima dalla tarda primavera, la leader dà un’indicazione, se non una risposta, a una delle tante pratiche inevase dell’alleanza. Non ci sarà una coalizione a due velocità, primo cerchio i tre partiti del campo largo, poi le altre “gambe”. È quello che le hanno chiesto

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.