La decisione durante il Consiglio dei ministri notturno che ha approvato la manovra, su proposta del ministro dell’Interno. Decisa la nomina di un’assemblea straordinaria anche per il comune di Nettuno, sciolto lo scorso giugno

Nella riunione in cui è stata approvata la prima manovra economica del governo Meloni, il Consiglio dei ministri ha deciso lo lo scioglimento dei consigli comunali di Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria, e di Anzio, nella città metropolitana di Roma. Lo scioglimento è stato approvato su proposta del ministro dell’Interno Matteo Pianteodosi «in considerazione delle accertate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata». I due comuni saranno gestiti da commissioni straordinaria per i prossimi 18 mesi. Anche il consiglio comunale di Nettuno sarà sostituito da un’assemblea straordinaria, dopo che il suo scioglimento era già stato deliberato lo scorso 30 giugno.

