Sconti alle lotterie, la scure sul ceto medio. La manovra dell’ingiustizia colpisce ancora

Calano le risorse per la sicurezza antisismica di scuole, ospedali, municipi, cresce la rabbia per i tagli all’istruzione. Condono e riduzione dei debiti pregressi agli imprenditori delle slot machine. In più una nuova estrazione SuperEnalotto
La totale mancanza di sostegno ai redditi più bassi, la scure sulle pensioni del ceto medio. Ma anche il dimezzamento dei fondi per le costruzioni antisismiche e la ricerca. La manovra dell’iniquità e dei tagli colpisce un po’ tutte le categorie del pubblico. Dopo gli squilli delle fanfare per la rivendicazione delle misure, da parte della destra, i conti non tornano. E in Parlamento si prevede battaglia. La Camera avrà una dote di circa 120 milioni di euro per gli emendamenti parlamentari. Poch