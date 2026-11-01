Sconti alle lotterie, la scure sul ceto medio. La manovra dell’ingiustizia colpisce ancora

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La totale mancanza di sostegno ai redditi più bassi, la scure sulle pensioni del ceto medio. Ma anche il dimezzamento dei fondi per le costruzioni antisismiche e la ricerca. La manovra dell’iniquità e dei tagli colpisce un po’ tutte le categorie del pubblico. Dopo gli squilli delle fanfare per la rivendicazione delle misure, da parte della destra, i conti non tornano. E in Parlamento si prevede battaglia. La Camera avrà una dote di circa 120 milioni di euro per gli emendamenti parlamentari. Poch