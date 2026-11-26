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Non c’è obbligo istituzionale che tenga, quando si è in campagna elettorale. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha non solo deciso, ma anche rivendicato che non darà esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, e quindi non firmerà il decreto per saldare gli arretrati e adeguare agli stipendi dei magistrati. Di più, ha scelto il modo più eclatante per far bandiera del suo ignorare ogni leale collaborazione istituzionale, annunciando che non sarà al congresso dell’Associazione na