Il riavvio della didattica in presenza al 50 per cento per i licei da lunedì 18 gennaio resta tale, questo il parere del comitato tecnico scientifico: il ministro dell Salute Roberto Speranza ha convocato il comitato tecnico scientifico per un parere. I «governatori che decidono diversamente si assumono responsabilità» hanno detto gli esperti.

Le scuole superiori possono riprendere in presenza nelle zone gialle e arancioni come previsto dal dpcm del 14 gennaio. È questa, a quanto si apprende, l'indicazione del Cts. Gli esperti nel corso della riunione hanno ribadito collettivamente l'importanza della ripresa della scuola in presenza ferma restando l'attenzione alla curva dei contagi.

Se i governatori volessero prendere decisioni diverse e chiudere le scuole, hanno detto «se ne assumeranno la responsabilità» anche perché, hanno sottolineato gli esperti, «stanno emergendo problematiche legate anche alla sfera psichica nella popolazione giovane in età scolare e anche negli studenti delle università».

L’ipotesi era un eventuale rinvio della didattica in presenza.

