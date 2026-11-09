Il Mef “preleva” risorse

Sforbiciata anche per il turismo, tolti 30 milioni di euro all’Enit

Stefano Iannaccone
09 novembre 2026 • 06:00
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Il governo toglie 30 milioni di euro all’Enit, la società che si occupa della promozione turistica, dopo alcuni malumori sui risultati della spa

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

La scure di Giancarlo Giorgetti non ha risparmiato nemmeno il turismo. Nella legge di Bilancio, infatti, vengono cancellati d’imperio 30 milioni di euro all’Enit, l’Agenzia nazionale del turismo trasformata nella società pubblica impegnata nella promozione dell’offerta turistica. La relazione della manovra spiega che la somma giacente (di 30 milioni, appunto) nei conti dell’Enit «sia versata, nell’anno 2027, all’entrata del bilancio dello Stato per restare acquisita all’erario». Insomma, tornano

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.