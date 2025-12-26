l’analisi

La destra crea il deserto politico e lo chiama legalità

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa
26 dicembre 2025 • 19:52Aggiornato, 26 dicembre 2025 • 20:50

Agitando la bandiera della “sicurezza”, il governo fa nelle città il vuoto politico, cancellando non solo luoghi, ma comunità. Con altrettanta durezza, colpisce i movimenti dei giovani e giovanissimi, quelli che cercano di risvegliare le coscienze su urgenze come il cambiamento climatico o il genocidio a Gaza

Fanno un deserto e lo chiamano legalità. Lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, che segue di pochi mesi quello del Leoncavallo a Milano, e i prossimi annunciati ministero dell’Interno in tutta Italia, sono il volto più visibile e cruento di un disegno di potere che ha per obiettivo non solo le città come spazi di relazioni, vita collettiva e conflitti, ma l’idea stessa di cittadinanza come dispositivo di appartenenza, partecipazione, emancipazione. Nell’anno che abbiamo alle spalle,

Per continuare a leggere questo articolo

Giorgia Serughetti
Giorgia Serughetti
Giorgia Serughettifilosofa

Giorgia Serughetti è professoressa associata di Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi. 

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE