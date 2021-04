A circa 24 ore dall’arresto dei sette ex terroristi italiani rifugiati in Francia, si costituisce uno degli altri tre che si sono dati alla fuga.

Luigi Bergamin, tra gli ideologi dei Pac (Proletari armati per il Comunismo), il gruppo armato a cui apparteneva anche Cesare Battisti, si è presentato davanti al palazzo di Giustizia di Parigi con il suo avvocato per costituirsi. Bergamin è stato condannato a sedici anni di carcere per diversi reati, tra i quali, l’omicidio di Lino Sabbadin e per aver ideato l’assassinio del maresciallo Antonio Santoro.

Durante il blitz di arresti da parte dell’Antiterrorismo francese, Bergamin si era dato alla fuga come Raffaele Ventura e Maurizio Di Marzio, i quali attualmente restano ancora latitanti.

Nel frattempo, il tribunale di Parigi dovrà esprimersi se incarcerare o meno i sette italiani arrestati ieri (Giorgio Pietrostefani, Marina Petrella, Roberta Cappelli, Enzo Calvitti, Sergio Tornaghi, Giovanni Alimonti, Narciso Manenti) in attesa dell’eventuale estradizione finale a cui spetta però l’assenso politico finale. Infatti, alcuni degli arrestati hanno problemi di salute che pongono dubbi su una loro eventuale detenzione.

La ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha definito l’operazione come un’ottima cooperazione tra Italia e Francia e ha tenuto a precisare: «Nessun ordinamento giuridico può permettersi che una pagina così lacerante della storia nazionale resti nell’ambiguità, e resti irrisolta. La storia offre numerosi esempi di giudizi celebrati e di vicende giudiziarie portati a compimento a molti anni di distanza. La nostra volontà di riproporre la richiesta delle estradizioni non risponde nel modo più assoluto ad una sete di vendetta, che mi è estranea, ma ad un imperioso bisogno di chiarezza, fondamento di ogni reale possibilità di rieducazione, riconciliazione e riparazione, fini ultimi e imprescindibili della pena».

© Riproduzione riservata