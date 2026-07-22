Una “sicurezza di sinistra”? Parli ai più insicuri

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In politica non esistono materie né di destra né di sinistra. Di certo, non quelle che riguardano la prevenzione e repressione dei reati e gli usi legittimi della forza pubblica. Non è retorica declinare la sicurezza come sicurezza dei diritti. È l’indicazione di un impegno ineludibile, senza il quale qualsiasi programma che vada sotto questo nome finisce per generare solo nuova ingiustizia e nuove cause di insicurezza. A tutto beneficio della destra