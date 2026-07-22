Una “sicurezza di sinistra”? Parli ai più insicuri

In politica non esistono materie né di destra né di sinistra. Di certo, non quelle che riguardano la prevenzione e repressione dei reati e gli usi legittimi della forza pubblica. Non è retorica declinare la sicurezza come sicurezza dei diritti. È l’indicazione di un impegno ineludibile, senza il quale qualsiasi programma che vada sotto questo nome finisce per generare solo nuova ingiustizia e nuove cause di insicurezza. A tutto beneficio della destra
La sicurezza è di destra o di sinistra? Mentre la destra di governo cavalca la cronaca per avanzare la sua agenda law and order, tra propaganda sulla «difesa sempre legittima» e scudo penale per le forze dell’ordine, sul banco degli imputati finisce, piuttosto paradossalmente, «la sinistra», ovvero l’opposizione. Quel centrosinistra che non solo – è l’accusa di Giorgia Meloni al sindaco di Bologna, Matteo Lepore – aizza la piazza contro le forze dell’ordine, ma – commentano in tanti – appare tro